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Царьград

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"Сан-Хосе Шаркс" подписал Илью Самсонова на один год.

"Сан-Хосе Шаркс" подписал Илью Самсонова на один год.

Русский вратарь Илья Самсонов подписал двусторонний контракт на один год с клубом НХЛ "Сан-Хосе Шаркс".

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