Когда снимались все запреты: цикличность сексуальных революций

С нами не соскучишься!

Светловолосая одалиска, Франсуа Буше, 1752. | Фото: arttrans.com.ua. Понятие «сексуальная революция», как правило, связывают c второй половиной XX века, когда молодежь, родившаяся в условиях разрушенной экономики после Второй мировой войны, не считала нужным придерживаться взглядов прежней морали.