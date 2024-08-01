Когда снимались все запреты: цикличность сексуальных революций

Светловолосая одалиска, Франсуа Буше, 1752. | Фото: arttrans.com.ua. Понятие «сексуальная революция», как правило, связывают c второй половиной XX века, когда молодежь, родившаяся в условиях разрушенной экономики после Второй мировой войны, не считала нужным придерживаться взглядов прежней морали.
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