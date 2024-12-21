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"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте

"В моем доме попрошу не выражаться!" За что депутат Абхазии убил другого прямо в парламенте

Ну да, лица на этом фото не абхазские. Тот же Фрунзек Мкртчян - армянин.

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