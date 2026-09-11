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Вот история

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Банки усилят контроль за происхождением средств на вкладах россиян

Банки усилят контроль за происхождением средств на вкладах россиян

Ситуация на рынке сбережений становится всё более напряжённой, и дело тут не только в рекордных процентах, которые банки вынуждены платить вкладчикам.

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