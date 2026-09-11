Банки усилят контроль за происхождением средств на вкладах россиян

Ситуация на рынке сбережений становится всё более напряжённой, и дело тут не только в рекордных процентах, которые банки вынуждены платить вкладчикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Пауза вместо сниж...
- ВС Что будет с рублё...
- Как в 1941 году с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым