Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усматривает во внутреннем разладе в элитах США риски, которые могут привести к гражданской войне.
Дмитрий Медведев видит риски гражданской войны в США
Комментарии
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Мария Беликова
Потому что Митя решил избраться Президентом. Не соображает, что у него рейтинг минус бесконечность.
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1 час.
ВЧ
Владимир Чернявский
Ну не все же так однозначно. В тот период у либералов, а ДАМ их и представлял, из силовиков было влияние только на МВД. Почему ВВП и создал Росгвардию, а остальные силовики и МИД были под Путиным. Сердюков его ставленник и именно в период нахождения его на должности у России вдруг появилась Армия. Его "казнокрадство" - пыль в глаза нагло-скунсам. Армия кардинально изменилась до поколения 6 и 6+, а сейчас ее признают уже армией 7 поколения. Причем проверенной в деле. А ДАМ сейчас больше похож на МДА.)))
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