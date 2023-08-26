Спутник

476 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Жадность,и доверчивость западным СМИ...,они думают,видимо,там молочные реки,с кисельными берегами.Вассерман опасалс...
  • Владимир Чернявский
    Ну не все же так однозначно. В тот период у либералов, а ДАМ их и представлял, из силовиков было влияние только на МВ...Дмитрий Медведев ...
  • Samarium
    "здесь воюем, здесь и торгуем"....  Гениальная мысль о заморозке западных активов...Всего-то каких-то полтора года об...Михаил Делягин пр...

Дмитрий Медведев видит риски гражданской войны в США

Дмитрий Медведев видит риски гражданской войны в США

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усматривает во внутреннем разладе в элитах США риски, которые могут привести к гражданской войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Потому что Митя решил избраться Президентом. Не соображает, что у него рейтинг минус бесконечность.
Ответить
1 час.
ВЧ
Владимир Чернявский
Ну не все же так однозначно. В тот период у либералов, а ДАМ их и представлял, из силовиков было влияние только на МВД. Почему ВВП и создал Росгвардию, а остальные силовики и МИД были под Путиным. Сердюков его ставленник и именно в период нахождения его на должности у России вдруг появилась Армия. Его &quot;казнокрадство&quot; - пыль в глаза нагло-скунсам. Армия кардинально изменилась до поколения 6 и 6+, а сейчас ее признают уже армией 7 поколения. Причем проверенной в деле.  А ДАМ сейчас больше похож на МДА.)))
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх