Дмитрий Медведев видит риски гражданской войны в США

ВЧ

Владимир Чернявский

Ну не все же так однозначно. В тот период у либералов, а ДАМ их и представлял, из силовиков было влияние только на МВД. Почему ВВП и создал Росгвардию, а остальные силовики и МИД были под Путиным. Сердюков его ставленник и именно в период нахождения его на должности у России вдруг появилась Армия. Его "казнокрадство" - пыль в глаза нагло-скунсам. Армия кардинально изменилась до поколения 6 и 6+, а сейчас ее признают уже армией 7 поколения. Причем проверенной в деле. А ДАМ сейчас больше похож на МДА.)))