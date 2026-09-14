Пятна на теле: в чем причина смерти 7-летних близнецов в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двух семилетних братьев-близнецов. Мальчиков нашли без признаков жизни в собственной квартире.
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