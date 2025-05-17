Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Переговоры будут идти до тех пор, пока Украина во главе с Трампом не согласится на условия Путина, неоднократно им оз...А вот это поворот...
  • Кошмар
    Кассандра промахнулась! 😀😀😀А вот это поворот...
  • Елена Толстихина
    О, каких переговорах может идти речь, плевать на них со Спасской Башни, ироды чертовы.Украина планирова...

В Госдуме предложили ввести "демографическую неделю" для россиян

В Госдуме предложили ввести "демографическую неделю" для россиян

"Неделя" представляет собой дополнительный оплачиваемый отпуск. А все для повышения рождаемости, которая снизилась за последние годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх