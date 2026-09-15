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Тульские новости

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Пенсионеры Тульской области лишились 1,1 млн рублей

Пенсионеры Тульской области лишились 1,1 млн рублей

В Туле 87-летняя пенсионерка отдала аферисту 860 тысяч рублей, поверив в легенду о «проверке купюр на подлинность».

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