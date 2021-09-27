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Etalon может выплатить дивиденды-2020 в размере 9,39 рубля на бумагу

Совет директоров Etalon Group рекомендовал выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 3,6 млрд рублей, или 9,39 рубля на акцию/ГДР, что соответствует 61% от чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов (PPA).

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