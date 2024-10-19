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За рулем

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Возрождение и трансформация: новый Renault 4 E-Tech

Возрождение и трансформация: новый Renault 4 E-Tech

8 135 424 Renault 4 было продано в более чем 100 странах за 30 лет. Этот экономичный автомобиль, выпущенный в 1961 году, стал ответом на Citroën 2CV и завоевал популярность благодаря своей практичности и доступности.

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