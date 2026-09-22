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Казанда халык артисты Габдулла Рәхимкулов истәлегенә мемориаль такта ачыла

Казанда халык артисты Габдулла Рәхимкулов истәлегенә мемориаль такта ачыла

25 сентябрь 11.00 сәгатьтә күренекле җырчы, Татарстан Республикасының халык артисты Габдулла Рәхимкулов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы була.

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