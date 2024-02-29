Фон дер Ляйен: Европа больше не может позволить себе иллюзий относительно Путина

Президент ЕК Урсула Ван фон дер Ляйен заявила Европейскому парламенту, что ЕС следует рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, так как иллюзия постоянного мира в Европе разрушена.
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