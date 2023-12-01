То, как ваш вес меняется с течением времени, может повлиять на ваше здоровье

Исследователи из Шеффилдского центра здравоохранения и исследований (SCHARR) провели научную работу, которая проливает свет на то, как изменения индекса массы тела (ИМТ) могут существенно повлиять на наше здоровье по мере старения.
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