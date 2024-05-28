Актер Сергей Безруков сыграет в Барнауле кукольный моноспектакль в 2025 году

Алтайский Минкульт подписал с Безруковым соглашение на проведение Большого детского фестиваля в апреле 2025 года Известный актер Сергей Безруков приедет в Барнаул и выступит с кукольным моноспектаклем в апреле 2025 года.
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