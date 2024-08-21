Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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В Швеции придумали, как снизить число аварий на дорогах

В мирное время десятки тысяч людей ежегодно гибнут в автомобильных авариях по всему миру. Проблема смертности и травматизма при ДТП вкупе с самими авариями характерна для практически всех государств, которые пытаются искать выход из сложившейся ситуации.

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