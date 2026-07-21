«Дайте им Оскара!»: Как «ВСУ Константиновку от русских зачистили» — и что им за это было Позорный «флаговтык» двух хероев неньки взбесил Зеленского, который так надеялся… Радомир Маркуш Фото: цитата видео/Минобороны России «Українська правда» (заблокирована в РФ) пишет, что «Зеленский заслушал отчеты командиров 10-го, 8-го, 11-го, 7-го и 17-го армейских корпусов ВСУ, а также командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, который отвечает за Донецкую область».