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Царьград

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ФКЦ предлагает отказаться от аукционов для охраны школ и садов

ФКЦ предлагает отказаться от аукционов для охраны школ и садов

Андрей Ткачев из Федерального координационного центра призывает отказаться от аукционов при выборе охранных фирм для школ и больниц в России, предлагая проводить конкурсы для повышения качества услуг и предотвращения рисков для безопасности.

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