Расчеты БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили технику и личный состав ВСУ в ДНР

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск уничтожили технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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