Закон и Порядок

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Импортозамещение и… озабоченность США

Импортозамещение и… озабоченность США

Так получилось, что вчера меня просто убили две новости. Одна из них была о том, что если Россия не прекратит себя вести так, как она сейчас это делает, то США ограничит импорт в Россию… смартфонов, двигателей для машин и тому подобных вещей.

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