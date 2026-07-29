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Царьград

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Эксперт рассказал о господдержке молодых семей в России

Эксперт рассказал о господдержке молодых семей в России

Покупка жилья для молодых семей в России становится проще благодаря государственной поддержке. Шамиль Султанов из Ассоциации юристов России пояснил, как семьи могут получить соцвыплаты до 35% стоимости жилья, чтобы частично снизить финансовую нагрузку.

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