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Пятый канал

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В ближайшие дни: папа римский Лев XIV перенесет операцию из-за узла в легком

В ближайшие дни: папа римский Лев XIV перенесет операцию из-за узла в легком

Папе римскому Льву XIV уже на этой неделе проведут операцию по удалению небольшого образования в легком.

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