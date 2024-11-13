Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Формат «Блог-туризм» включает квесты и блог-туры с мастер-классами В ноябре и декабре молодежь Москвы сможет участвовать в интерактивных экскурсиях, посвященных значимым историческим местам, культурным и промышленным объектам столицы.
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