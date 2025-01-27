Понедельничное настроение непременно должно быть на высоте. Зря, что ли, именно на сегодня выпали День солнечного кофе + День шоколадного торта – это хороший способ зарядиться энергией на всю неделю.
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Понедельничное настроение непременно должно быть на высоте. Зря, что ли, именно на сегодня выпали День солнечного кофе + День шоколадного торта – это хороший способ зарядиться энергией на всю неделю.