НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Почему "возможное президентство"? Всё ещё есть вероятность, что его застрелят? То-то, ранее писали, что "самоходный" ...Украина на обочин...
  • Алекс Сэм
    Опять денег снимать будут за липовые техосмотры.Водители будьте г...
  • Алексей Косарев
    а почему производители этих масел ещё на свободе и масло стоит на прилавках?Лучше обойти стор...

Депутаты Бундестага против АдГ – чем вызвана «немецкая истерика»

Депутаты Бундестага против АдГ – чем вызвана «немецкая истерика»

Депутаты Бундестага против АдГ – чем вызвана «немецкая истерика» Евгения КомароваВ Христианско-демократическом союзе (ХДС) считают, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) должна быть запрещена до проведения внеочередных выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
А почему бы АдГ не подать встречный иск к ХДС по причине не популярности данной партии.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх