Депутаты Бундестага против АдГ – чем вызвана «немецкая истерика» Евгения КомароваВ Христианско-демократическом союзе (ХДС) считают, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) должна быть запрещена до проведения внеочередных выборов.
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