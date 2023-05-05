Мужчина придумал оригинальный способ проверить жену на верность и развелся

Reddit: мужчина умолчал о вазэктомии, чтобы проверить жену на верность, и развелся с ней Фото: Unsplash Пользовательница Reddit поделилась историей, как ее супруг придумал оригинальный способ проверить ее на верность, после чего они развелись.
Reddit: мужчина умолчал о вазэктомии, чтобы проверить жену на верность, и развелся с ней Фото: Unsplash Пользовательница Reddit поделилась историей, как ее супруг придумал оригинальный способ проверить ее на верность, после чего они развелись.
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