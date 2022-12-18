Екатерина Носкова: «Силы на Кубок Содружества остаются. Готова соревноваться, отдавать все силы, а они есть»

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх