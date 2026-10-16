Amateur sculptors descended on a Philadelphia market to create works of art from scrapple -- a pork-based breakfast mush -- in an annual contest.
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