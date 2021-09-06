ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на седьмое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1187 =Возносите хвалу и будьте благодарны! Вы включены в чудо Жизни, где всё может находиться в состоянии гармонии = Выше Закона может быть только Любовь, выше права - лишь милость, и выше справедливости - лишь прощение =Главное, только Любовь и Духовное Единение людей сможет победить тьму и выстроить долгожданный Рай на Земле = Жизнь - это ежеминутное действие, это бодрость, доброта и примирённость со своими обстоятельствами = Идеология, насаждаемая "волками" - "живи только сейчас" и "живи за счёт других" - порождает все беды на планете: убийства, грабежи, насилие.