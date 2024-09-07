Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    А еще хохлы Гитлера цианистым салом траванули, и америкосов с Луны выгнали 😁Немецкий депутат ...
  • Eduard
    Бедняжка! Люди такие твари,сами не живут и другим не дадут!В теле «российско...
  • Eduard
    Его арестовать надо,а не избирать!Шольц оценил свои...

В ФРГ подняли вопрос о предупреждении Украины перед атакой на «Северные потоки»

В ФРГ подняли вопрос о предупреждении Украины перед атакой на «Северные потоки»

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф поднял вопрос о том, сообщала ли Украина Германии о планах атаковать «Северные потоки» перед осуществлением соответствующих действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх