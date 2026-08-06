Надежда Мы должны понимать, что запад никогда не признает своих укр выкормышей террористами, потому как это равносильно, что признать террористом себя!(

Ураганов Иван Единственный выход,это бить каждый день по украинским городам без перерыва,что бы у них даже мысли не возникали о терроризме !