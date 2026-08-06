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Украина вошла в самый страшный период: Киеву будет не до терактов. Первый сценарий запущен. Всего их три

Украина вошла в самый страшный период: Киеву будет не до терактов. Первый сценарий запущен. Всего их три

В России теракт за терактом. Вражеские спецслужбы бьют по гражданским, охотятся на генералов и разработчиков БПЛА.

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Комментарии
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Надежда
Мы должны понимать, что запад никогда не признает своих укр выкормышей террористами, потому как это равносильно, что признать террористом себя!(
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1 м.
Ураганов Иван
Единственный выход,это бить каждый день по украинским городам без перерыва,что бы у них даже мысли не возникали о терроризме !
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1 м.
НП
Наталья Павлова
А можно реализовывать все три сценария одновременно?
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1 м.