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Певец SHAMAN не нашел нужным высказываться против Аллы Пугачевой

Певец SHAMAN не нашел нужным высказываться против Аллы Пугачевой

Популярный певец SHAMAN решил проявить учтивость по отношению к Пугачевой.Музыкант Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост Аллы Пугачевой в соцсетях, где популярная исполнительница упомянула его.

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