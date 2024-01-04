Певец SHAMAN не нашел нужным высказываться против Аллы Пугачевой

Популярный певец SHAMAN решил проявить учтивость по отношению к Пугачевой.Музыкант Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост Аллы Пугачевой в соцсетях, где популярная исполнительница упомянула его.