Певец SHAMAN не нашел нужным высказываться против Аллы Пугачевой

Популярный певец SHAMAN решил проявить учтивость по отношению к Пугачевой.Музыкант Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост Аллы Пугачевой в соцсетях, где популярная исполнительница упомянула его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии