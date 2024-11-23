Цивилева обсудила с военнослужащими ускорение исполнения соцгарантий

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проинспектировала один из полков в Подмосковье, где служат бойцы, которые восстанавливаются после полученных ранений и проверила исполнение социальных гарантий военнослужащих.
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