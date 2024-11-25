WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

АндрейБорков

Барыгу на пост министра обороны? А, что это неплохая идея. У нас был некий Сердюков, тоже из барыг начинал. По этому дай им, америкосам, Бог всего и поширше! Флаг им в руки, барабан на шею и паровоз навстречу!!!