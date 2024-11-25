WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначить предпринимателя Трэ Стивенса или инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США, сообщает газета Wall Street Journal.
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