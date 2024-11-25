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WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначить предпринимателя Трэ Стивенса или инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США, сообщает газета Wall Street Journal.

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Комментарии
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АндрейБорков
Барыгу на пост министра обороны? А, что это неплохая идея. У нас был некий Сердюков, тоже из барыг начинал. По этому дай им, америкосам, Бог всего и поширше! Флаг им в руки, барабан на шею и паровоз навстречу!!!
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