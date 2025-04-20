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Крымская газета

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Когда Пасха меняет историю: хроника пасхальных перемирий

Когда Пасха меняет историю: хроника пасхальных перемирий

Пасхальные дни неоднократно становились временем важнейших исторических событий. Ирландское восстание 1916 года, вошедшее в историю как «Пасхальное восстание», началось символично в понедельник Пасхальной недели.

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