Когда Пасха меняет историю: хроника пасхальных перемирий

Пасхальные дни неоднократно становились временем важнейших исторических событий. Ирландское восстание 1916 года, вошедшее в историю как «Пасхальное восстание», началось символично в понедельник Пасхальной недели.
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