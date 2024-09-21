Жителей Москвы задержали за перевозку золотых слитков на 18,5 млн рублей

В Москве правоохранители пресекли незаконный оборот драгоценных металлов. Как сообщает прокуратура столицы, двое мужчины перевозили пять слитков, стоимость золота в которых превысила 18,5 миллиона рублей.
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