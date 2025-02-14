Почему мы вздрагиваем, когда засыпаем

Вадим Лебедев

Всё это фигня! Если спокойно и удобно лёг - ни чего подобного не происходит. Если же ты в неудобной позе, или специально борешься со сном, но сон тебя всё-таки одолевает... то и происходит вздрагивание.Вздрагивание всегда разные - от слабых до сильных... всё зависит от обстоятельств - твоего положения, настроя, позы. Короче... всё что мешает заснуть - вызывает реакцию организма потому что идёт борьба яви со сном."Гипногогический рывок"... надо-же ещё и название этому придумали!!! Хватит уже фигнёй страдать - Умники!