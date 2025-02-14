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Почему мы вздрагиваем, когда засыпаем

Почему мы вздрагиваем, когда засыпаем

Наверняка с каждым человека было такое, что перед сном он вздрагивал от ощущения, будто падает в бездну.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Всё это фигня!  Если спокойно и удобно лёг - ни чего подобного не происходит.  Если же ты в неудобной позе, или специально борешься со сном, но сон тебя всё-таки одолевает... то и происходит вздрагивание.Вздрагивание всегда разные - от слабых до сильных...  всё зависит от обстоятельств - твоего положения, настроя, позы.  Короче... всё что мешает заснуть - вызывает реакцию организма потому что идёт борьба яви со сном.&quot;Гипногогический рывок&quot;... надо-же ещё и название этому придумали!!!   Хватит уже фигнёй страдать - Умники!
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