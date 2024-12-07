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Спички - не игрушка

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«Афинские новости». Правила диктуют интересы. Те, кто громче всех заявлял о принципах, теперь ищут пути вернуться туда, где можно заработать

«Афинские новости». Правила диктуют интересы. Те, кто громче всех заявлял о принципах, теперь ищут пути вернуться туда, где можно заработать

Япония, осмотревшись, поняла, что санкции хороши только до тех пор, пока не мешают продажам. В октябре 2024 года экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 45,8 процента, на рынок вернулись гибриды Honda, Suzuki и Mazda.

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