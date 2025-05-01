1 Мая в 2025 году: история и традиции праздника

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День труда и начинается череда майских праздников. В поздней Российской империи 1 Мая был днем протестов, в советское время — праздником трудящихся, а в современной России это Праздник весны и труда.
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