Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Петров и Боширов умаслили германцев и остались незамеченными. Я сильно смеялся

Петров и Боширов умаслили германцев и остались незамеченными. Я сильно смеялся

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. В ФРГ начались настоящие катаКЛИЗМЫ, но не природного характера.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
😄😄😄🍓🎀
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15 час.
Александр Симаков
23 февраля на ТК &quot;Звезда в программе &quot;Код доступа&quot; рассказывали о наших войсках специального назначения.  В основном в общих чертах, но несколько  конкретных примеров были приведены.  С момента размещения американского атомного оружия в Европе,  в европейских странах, НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ПОД ПРИКРЫТИЕМ  постоянно находились  наши подразделения спецназа, готовые в любой момент по сигналу совершить диверсии и  взорвать пусковые установки или шахты, где размещались американские ракеты.  И еще один пример. В Афганистане, в начале 80-х американцы  испытывали новые ракеты, которые устанавливались на вертолеты. И какие-то  &quot;злоумышленники&quot; проникли на американскую базу, взорвали восемь вертолётов,  один вертолёт, с новыми ракетами,  угнали в неизвестном направлении.  Лишь через несколько лет американцы узнали, что это были наши &quot;спецы&quot;.  Так что в том, что в Европе (и в США!) постоянно взрываются и горят оружейные заводы, выходят из строя различные объекты, ничего удивительного нет.  Не перевелись ещё на Руси Петровы с Башировыми!
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14 час.
Александр Симаков
И ещё один интересный факт.  Некоторые &quot;выпускники&quot; школ спецназа сдавали экзамен таким образом: их высаживали с подводной лодки у  атлантического побережья США, а забирала другая подводная лодка у тихоокеанского побережья. Задача - пересечь, не обнаружив себя, всю территорию США за определённое время.  Вот это релокация!
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14 час.
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