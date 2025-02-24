Петров и Боширов умаслили германцев и остались незамеченными. Я сильно смеялся

Александр Симаков

23 февраля на ТК "Звезда в программе "Код доступа" рассказывали о наших войсках специального назначения. В основном в общих чертах, но несколько конкретных примеров были приведены. С момента размещения американского атомного оружия в Европе, в европейских странах, НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ПОД ПРИКРЫТИЕМ постоянно находились наши подразделения спецназа, готовые в любой момент по сигналу совершить диверсии и взорвать пусковые установки или шахты, где размещались американские ракеты. И еще один пример. В Афганистане, в начале 80-х американцы испытывали новые ракеты, которые устанавливались на вертолеты. И какие-то "злоумышленники" проникли на американскую базу, взорвали восемь вертолётов, один вертолёт, с новыми ракетами, угнали в неизвестном направлении. Лишь через несколько лет американцы узнали, что это были наши "спецы". Так что в том, что в Европе (и в США!) постоянно взрываются и горят оружейные заводы, выходят из строя различные объекты, ничего удивительного нет. Не перевелись ещё на Руси Петровы с Башировыми!