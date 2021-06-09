США необходимо выбрать новый подход к России

Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой и, учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, ему нужно избегать повторения такой ситуации, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу.
Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой и, учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, ему нужно избегать повторения такой ситуации, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу.
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