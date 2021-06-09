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США необходимо выбрать новый подход к России

США необходимо выбрать новый подход к России

Вашингтон уже пережил одну холодную войну с Москвой и, учитывая появление на горизонте всё более мощного Китая, ему нужно избегать повторения такой ситуации, считает старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу.

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