Россия послала сигнал "горячим головам". Проигнорировать его Запад не сможет. Что сделала Москва?

Напряженность в отношениях между Россией и Западом за последние дни достигла пика, пишет Aydınlık. Агрессивные заявления и действия НАТО заставили Москву послать важный сигнал: она будет защищаться до последнего и даст противникам жесткий ответ.
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