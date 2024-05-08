Сила в правде
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Сила в правде

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Россия послала сигнал "горячим головам". Проигнорировать его Запад не сможет. Что сделала Москва?

Россия послала сигнал "горячим головам". Проигнорировать его Запад не сможет. Что сделала Москва?

Напряженность в отношениях между Россией и Западом за последние дни достигла пика, пишет Aydınlık. Агрессивные заявления и действия НАТО заставили Москву послать важный сигнал: она будет защищаться до последнего и даст противникам жесткий ответ.

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