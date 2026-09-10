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Новые детекторы гравитационных волн смогут увидеть первые чёрные дыры

Новые детекторы гравитационных волн смогут увидеть первые чёрные дыры

Будущие детекторы гравитационных волн нового поколения — Cosmic Explorer и Einstein Telescope — теоретически способны обнаружить слияния чёрных дыр, оставшихся от первых звёзд во Вселенной.

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