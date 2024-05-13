Троих девушек спасли в горах Алматы

Три девушки заблудились в горах Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу РОСО. Сообщается, что минувшей ночью спасатели выехали на вызов по геолокации от заявителей, в сторону Японской дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии