ВСУ начали размещать войска на ТЭЦ перед отопительным сезоном

Энергетическую карту украинские власти пытаются разыграть во внутренней политике. Как только стало окончательно понятно, что газа незалежной на грядущую зиму точно не хватит, ВСУ начали размещать свои подразделения на ТЭЦ и других подобных объектах.
Энергетическую карту украинские власти пытаются разыграть во внутренней политике. Как только стало окончательно понятно, что газа незалежной на грядущую зиму точно не хватит, ВСУ начали размещать свои подразделения на ТЭЦ и других подобных объектах.
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