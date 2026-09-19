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Кобзев: в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Кобзев: в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Иркутской области с 18 сентября начал действовать режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам, трассам и жилым домам.

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