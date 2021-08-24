«Большая Евразия не должна быть и антиамериканской»: интервью с Антонио Фаллико

Как пандемия коронавируса сказалась на торгово-экономических отношениях России и стран Евросоюза? Готовы ли западноевропейские страны и ЕС кардинально поменять политику в отношении Москвы и начать курс на нормализацию отношений? Или европейские страны продолжат следовать в фарватере политики Вашингтона? Страны «Восточного партнерства» важны и интересны для Европы, или они рассматриваются в качестве буферной зоны и инструмента борьбы против России? На эти и другие вопросы корреспондента EADaily ответил председатель Совета директоров Банка Интеза и Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико.