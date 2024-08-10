Что такое режим контртеррористической операции, который ввели в трех регионах РФ?

Рассказываем, каким ограничениям могут подвергнуться граждане и какие полномочия получают сотрудники ведомств В ночь с 9 на 10 августа в трех регионах России, Курской, Белгородской и Брянской областях, ввели режим контр-террористической операции (КТО).