Что такое режим контртеррористической операции, который ввели в трех регионах РФ?

Рассказываем, каким ограничениям могут подвергнуться граждане и какие полномочия получают сотрудники ведомств В ночь с 9 на 10 августа в трех регионах России, Курской, Белгородской и Брянской областях, ввели режим контр-террористической операции (КТО).
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