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Пятый канал

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«Природа дает подсказки»: приметы Рождества Пресвятой Богородицы

«Природа дает подсказки»: приметы Рождества Пресвятой Богородицы

В день, когда православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября, природа может подсказать, какой будут предстоящие осень и зима.

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