В последней версии графического драйвера Arc B580 добавлена поддержка процессоров Intel Twin Lake и Core 200

Компания Intel выпустила новейший графический драйвер для видеокарты Intel Arc B580 и интегрированных графических процессоров, который устраняет некоторые проблемы, такие как сбои в игре Skull and Bones, более низкая, чем ожидалось, производительность в Tom Clancy's Rainbow Six Siege, а также устраняет визуальные артефакты, которые некоторые карты захвата видят в некоторых сценариях.