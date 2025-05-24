Дмитрук: удары по России являются суицидальным шоу во имя Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против граждан Украины, устраивая «суицидальные шоу» в виде атак беспилотников по территории России.
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